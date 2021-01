Arriva il WiFi 6E con velocità maggiore e latenza inferiore: tutte le novità

La WiFi Alliance ha annunciato di aver avviato il processo di certificazione per i dispositivi WiFi 6E, il nuovo standard per la connettività senza fili che è destinato a portare una vasta gamma di novità e miglioramenti.

Come leggiamo nel comunicato, infatti, il WiFi 6E si basa su 15 canali radio da 80Mhz, a cui se ne aggiungono altri 7 da 120MHz. Questo utilizzo di uno spettro più ampio ha permesso al WiFi 6E di raggiungere, nei test condotti finora, una velocità di 2Gbps ed una latenza bassa costante, di due millisecondi. Secondo la WiFi Alliance questi dati rendono il nuovo WiFi 6E adatto soprattutto in ambito aziendale e per i casi in cui è necessaria un'alta velocità di dati, come per le esperienze in realtà virtuale ed aumentata.

I dispositivi WiFi 6E Certified saranno riconoscibili attraverso il logo apposito, e supporteranno anche la tecnologia di sicurezza WPA3, oltre che l'interoparabilità che "promuove una rapida adozione ed innovazione a 6 GHz".

Regno Unito, Unione Europea e Corea del Sud si sono immediatamente accodate agli Stati Uniti nell'allocazione delle frequenze a 6Ghz per il WiFi. Secondo gli analisti entro quest'anno sul mercato debutteranno 338 milioni di dispositivi WiFi, mentre entro il 2022 un quinto di dispositivi WiFi 6 saranno compatibili con il nuovo standard.

L'annuncio del WiFI 6E era arrivato lo scorzo Aprile a seguito del via libera dell'FCC.