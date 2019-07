Arrivano negli Apple Store le nuove sessioni artistiche in realtà aumentata

Apple ha aperto le iscrizioni ad una nuova serie di esperienze "Today ad Apple" in realtà aumentata dedicate all'arte. Le sessioni, battezzate [AR]T, si terranno nei brand store del colosso di Cupertino sparse in tutto il mondo, ed includono un tour interattivo di alcuni dei più importanti artisti contemporanei.

Il tutto sarà anche arricchito da una sessione in store per imparare le basi della creazione di esperienze AR con Swift Playgrounds, ed un'installazione d'arte in realtà aumentata visualizzabile in ogni Apple Store del mondo.

Per sviluppare un'esperienza quanto più realistica possibile, Apple ha invitato il New Museum, fra i principali punti di riferimento per l'arte contemporanea a New York, a selezionare sette artisti per partecipare ad un progetto esperienziale offerto gratuitamente al pubblico. La scelta è ricaduta su Nick Cave, Nathalie Djrberg e Hans Berg, Cao Fei, John Giorno, Carsten Höller e Pipilotti Rist.

“Today at Apple offre una finestra sull’arte creativa resa possibile dai nostri prodotti e dai nostri clienti” ha dichiarato Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail + People di Apple. “Ci auguriamo che i partecipanti si sentano ispirati dalle incredibili creazioni in realtà aumentata presenti nel Tour [AR]T e dall’installazione in store, e siamo impazienti di vedere quello che i nostri visitatori impareranno a realizzare nel Lab [AR]T.”

Le tre sessioni saranno disponibili a partire dal 10 Agosto, per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata.