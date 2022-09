Arrivano audiolibri su Spotify: lancio negli Stati Uniti con oltre 300mila titoli

Lo scorso agosto Spotify ha distribuito il nuovo layout della schermata iniziale dell’app sorprendendo tutti i fedelissimi utenti del servizio di streaming. Oggi però la novità è molto più epocale: Spotify lancia il supporto agli audiolibri con una selezione di oltre 300.000 titoli consigliati dagli editori della piattaforma.

L’annuncio arriva proprio dalla newsletter ufficiale della società svedese, la quale ha confermato la disponibilità dell’hub “Audiolibri” nell’app per il mercato statunitense. Le funzionalità iniziali includono la possibilità di scaricare titoli per l'ascolto offline, regolare la velocità di riproduzione, valutare i titoli e fruire del servizio su tutti i dispositivi dove Spotify è supportato.

Qual è quindi la differenza chiave da altri servizi per lo streaming di audiolibri? Anziché rientrare nell’abbonamento Premium o richiede un’iscrizione aggiuntiva, Spotify propone prima un’anteprima gratuita agli utenti e poi pone un prezzo individuale ai libri richiedendo l’acquisto singolo tramite il sito ufficiale e non mediante acquisti in-app: “Pensiamo che un modello di prezzo più fluido consentirebbe effettivamente sia a un pubblico che non ha mai consumato questo formato di iniziare a provarlo su Spotify”, ha dichiarato il vicepresidente di Spotify e capo della sezione Audiolibri, Nir Zicherman.

La società ha anche affermato che i tassi di royalty saranno coerenti con le norme del settore, ma variano in base all'editore. Al contrario, i gestori del servizio non hanno specificato la ragione esatta dietro la decisione di non affidarsi agli acquisti in-app, confermando comunque che il sistema da loro pensato è conforme alle regole dell’App Store iOS.

Non è chiaro quando la sezione Audiolibri arriverà anche in Italia; per ora, pertanto, il lancio negli Stati Uniti servirà da test per verificare il corretto funzionamento della prima iterazione della feature, in vista di un possibile debutto in altri mercati.

Nel frattempo, continuano i test per la registrazione delle reazioni alle playlist.