Arrivano le emoji di reazione per le chiamate su Google Meet: come utilizzarle

Diversi mesi fa abbiamo notato l’arrivo della crittografia lato client su Google Meet per migliorare la sicurezza delle chiamate e dei contenuti condivisi durante le videoconferenze. Oggi invece arriva una novità per rendere l’esperienza d’uso più caratteristica: ci sono le nuove reazioni emoji da usare nelle call!

La Grande G ha svelato questa aggiunta alla sua piattaforma Meet nella giornata odierna, spiegando che sarà disponibile inizialmente su iOS e su Web, mentre su Android arriverà tra non molto tempo. Il gigante della ricerca ha poi spiegato come funziona la feature: basterà semplicemente cliccare o toccare l’icona dell’emoji che sorride per aprire una barra pop-up con varie emoji come il cuore, la faccia che ride o le mani che applaudono.

Una volta visibile è possibile selezionare la emoji di interesse, che vedrà poi visualizzata in alto a sinistra sul proprio riquadro durante la chiamata. Nel caso in cui più persone reagiscano contemporaneamente, allora le emoji comporranno un flusso sul lato sinistro dello schermo. La funzione verrà attivata per impostazione predefinita su tutte le riunioni a partire da oggi, 12 gennaio 2023, ma l’organizzatore della riunione potrà scegliere se disattivarla per una chiamata specifica.

Oltre a questa novità, Google ha implementato un aggiornamento a Workspace per facilitare l’avvio di conversazioni individuali o di gruppo sul servizio Chat.

Parlando sempre di app della società statunitense, ricordiamo che Google Chrome non supporta più alcune versioni di Windows.