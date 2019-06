Arrivano gli Honor Days: fino a 100 Euro di sconto su vari prodotti Honor

Honor annuncia il lancio degli Honor Days, che saranno disponibili fino al 10 Giugno e proporranno una serie di Flash Sales per portare a casa alcuni tra i modelli migliori di smartphone lanciati dal marchio gemello di Huawei.

Disponibili sull'e-commerce ufficiale HiHonor, gli utenti potranno acquistare

HONOR 9 Lite (64GB) con selfie stick incluso a 169.90€ invece che al prezzo ufficiale di 229,90€

HONOR Play (Player Edition) con selfie stick incluso a 249,90€ invece che al prezzo ufficiale di 349,90€

HONOR 10 a 369,90€ invece che al prezzo ufficiale di 449,90€

Honor 9 Lite è il best buy del mid range di Honor con caratteristiche da top di gamma. Permetterà di superare i confini della tua esperienza fotografica grazie alla doppia fotocamera sia frontale che posteriore, abbinata a un Tecnologia FullView con risoluzione FHD+, catturerai ogni dettaglio alla massima definizione. Nella versione potenziata, con GPU Turbo e memoria da 4+64 GB, offre le massime prestazioni in termini di elaborazione grafica e di esperienza di gioco.

Progettato per i mobile gamers, Honor Play Player Edition unisce alla potenza del device un design unico pensato per i gamer. Questa Limited Edition è il connubio perfetto tra tecnologia e design grazie all'incisione laser con texture a circuito. Pronta a trasmetterti tutta la potenza che hai tra le mani.

Honor 10 è il flagship di Honor per eccellenza. Il suo design unico in vetro con effetto aurora garantisce a Honor 10 riflessi sorprendenti grazie alle sue colorazioni cangianti. Inoltre, scattare fotografie con lo smartphone non è mai stato così semplice: grazie all'algoritmo AI che riconosce istantaneamente i soggetti, Honor 10 modifica le impostazioni per ottimizzare lo scatto a seconda della scena fotografata.