Arrivano iOS 12.4 e watchOS 5.3: su Apple Watch torna il Walkie Talkie

Nella notte italiana Apple ha lanciato i nuovi minor update per iOS e watchOS, arrivati rispettivamente alle versioni 12.4 e 5.3, che introducono tanti bug fix. Ad essere maggiormente interessato dal rilascio è Apple Watch che a poche settimane dalla disattivazione dell'app Walkie Talkie, recupera la funzione.

Il bug, prontamente segnalato dagli sviluppatori ad Apple tramite il portale delle vulnerabilità, se sfruttato avrebbe potuto consentire ad una persona di spiare l'iPhone di un utente senza il consenso di quest'ultimo. Fortunatamente però dalle analisi effettuate dal team di ricerca non erano emersi episodi di questo tipo. Con watchOS 5.3 l'applicazione è nuovamente disponibile, il che rappresenta senza dubbio la novità più importante introdotta con l'aggiornamento che pesa poco più di 100 megabyte.

Per quanto riguarda iOS 12.4, invece il changelog è più corposo. L'update introduce una nuova opzione che consente di trasferire i dati da un vecchio ad un nuovo iPhone direttamente con un cavo o via wireless, ma include anche dei miglioramenti ad Apple News+ e migliora la sicurezza dell'iPad. Con questa versione Apple ha anche esteso il supporto per Homepod al Giappone e Taiwan, dove lo smart speaker è stato lanciato di recente.

Alcune analisi effettuate al sorgente hanno anche evidenziato alcuni riferimenti ad Apple Card, che in America dovrebbe vedere la luce in estate.