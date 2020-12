Arrivano in Italia le Alexa Answers: così l'assistente di Amazon diventa più intelligente

A poco più di due anni dall’arrivo di Alexa in Italia, Amazon annuncia la disponibilità nel nostro paese delle “Alexa Answers”, una funzionalità che renderà l’assistente personale ancora più intelligente.

Si tratta di un sistema che consentirà agli utenti di aggiungere, attraverso l’indirizzo dedicato delle risposte e informazioni al servizio, allo scopo di farlo diventare sempre più completo ed in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Pur essendo in grado di rispondere ad un vasto numero di domande, Alexa infatti non dispone di alcune informazioni sia di natura storica che di attualità.

Accedendo all’indirizzo con il proprio account Amazon, sarà possibile accedere ad un elenco di domande a cui rispondere, filtrabili in base a categorie ed aree tematiche.

Dopo aver inviato la propria risposta, l’utente guadagnerà punti per le classifiche mensili e settimanali ed otterranno dei distintivi in base alle attività (numero di domande risposte, le volte in cui la risposta è stata condivisa da Alexa ed altro ancora).

Amazon ha spiegato che con il lancio delle “Alexa Answers” in Italia “fa un passo in avanti verso l’obiettivo di fornire una risposta al maggior numero di domande possibili tramite Alexa, consentendo ai propri clienti di rendere il servizio vocale ancora più intelligente e utile”.