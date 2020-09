Arrivano in Italia Huawei FreeBuds Pro, FreeLace Pro, MateBook 14 AMD ed i nuovi Watch

Huawei annuncia la disponibilità in Italia dei tanti prodotti annunciati nel corso della Huawei Developer Conference 2020 della scorsa settimana, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Tra questi troviamo il nuovo MateBook 14 AMD, ma anche i dispositivi indossabili.

Sono infatti disponibili per l'acquisto nel nostro mercato, ad esempio, le Huawei FreeBuds Pro, le cuffie TWS con cancellazione del rumore intelligente di cui abbiamo a lungo discusso. Sempre per quanto riguarda il mercato delle cuffie, troviamo anche le FreeLace Pro, ma si espande anche la lineup di smartwatch: è infatti possibile acquistare Huawei Watch GT 2 Pro e Huawei Watch Fit.

Veniamo quindi ai prezzi ed alle relative promozioni.

Huawei FreeBuds Pro sono disponibili in preordine al prezzo di 179 Euro presso gli Huawei Experience Store, Huawei Store ed Amazon oltre che presso gli operatori telefonici e le catene d'elettronica di consumo. Coloro che effettueranno il preordine o l'acquisto dal 16 Settembre al 31 Ottobre riceveranno in regalo Huawei Band 4 Pro. Mentre coloro che preordineranno o acquisteranno le cuffie presso l'Huawei Store Online fino al 2 Ottobre riceveranno anche il Mini Speaker e sei mesi di Huawei Music.

Huawei FreeLace Pro arriveranno la prossima settimana al prezzo di 119,90 Euro.

Huawei Watch Fit è già disponibile a 129,90 Euro. In regalo gli utenti riceveranno la Smart Scale per gli acquisti effettuati entro il 20 Ottobre, a cui si aggiunge un mese di abbonamento presso le palestre del circuito McFit.

Huawei Watch GT 2 Pro parte da oggi in preordine, e sarà disponibile al prezzo di 299,90 Euro. In regalo per gli acquisti effettuati entro il 20 Ottobre gli utenti riceveranno Huawei Smart Scale ed un mese di palestra McFit.

Huawei MateBook 14 AMD anche potrà essere preordinato da oggi al prezzo di 799,90 Euro. Fino al 31 Ottobre si riceverà in regalo Huawei WiFi AX3, il mouse Bluetooth Swift e lo zaino Huawei Backpack.