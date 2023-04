Arrivano in Italia i nuovi proiettori ultra portatili MoGo 2 e MoGo 2 Pro

XGIMI annuncia l’arrivo in Italia della nuova gamma di proiettori ultra portatili MoGo 2, composta da MoGo 2 e MoGo 2 Pro. Quest’ultimo è disponibile nella colorazione Sandstone-textured Mocha Gold al prezzo di 599 Euro, mentre il modello MoGo 2 è disponibile nella variante Frosty Grey a 399 Euro.

La nuova serie è disponibile sul sito ufficiale XGIMI, su Amazon e presso la grande distribuzione come Mediaworld ed Unieuro.

La nuova serie MoGo 2 offre un miglioramento importante della luminosità e chiarezza dello schermo, oltre che della potenza sonora. Presente anche la funzione Intelligent Screen Adaption 2.0 che facilita la configurazione ed è l’ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei proiettori.



Il MoGo 2 Pro è inoltre il primo proiettore XGIMI dotato di tecnologia ISA 2.0, che è in grado di garantire una correzione trapeizodale automatica e messa a fuoco automatica senza interruzioni, per offrire un’esperienza visiva più fluida e coinvolgente.



Sulla serie MoGo 2 troviamo anche il motore luminoso sviluppato da XGIMI che usa le tecnologie avanzate come le lenti con rivestimento ad alta trasmissione per ridurre la perdita di luce nel percorso della luce di proiezione per fornire una luminosità fino a 400 lumen ISO. MoGo 2 Pro offre una risoluzione di 1080p, mentre il MoGo 2 di 720p.