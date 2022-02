Arrivano in Italia i nuovi tablet di Lenovo P12 Pro e P11 5G con 5G e nuove funzionalità

Giornata ricca di annunci, quella di oggi. A pochi minuti dall’annuncio dei nuovi Oppo Find X5, Lenovo ha comunicato la disponibilità in Italia del P12 Pro ed il P11 5G, i nuovi tablet premium con 5G e nuove funzionalità.

Partendo dal Lenovo Tab P12 Pro, si tratta del primo tablet della società con schermo di livello cinematografico AMOLED da 12,6 pollici, che è accompagnato dalla Precision Pen 3, un attacco magnetico per la ricarica wireless ed una tastiera opzionale. Il pannello è touchscreen S-Stripe RGB con formato di 16:10 ed audio a quattro canali e quattro altoparlanti, in grado di offrire bassi più profondi ed una chiarezza di livello cinematografico. Sempre a livello di display, il pannello si adatta in maniera intelligente a seconda del contenuto e passa dai 120Hz per il casual gaming ai 60Hz per la navigazione web. La batteria è da 10200 mAh con supporto Rapid Charger da 45W, in grado di offrire un massimo di 17 ore di streaming video.

Lenovo Tab P11 5G, invece , è progettato per essere portatile per il lavoro, il gioco e lo studio. Anche in questo caso, siamo di fronte ad una tablet con 5G. Il pannello IPS da 11 pollici con risoluzione di 2K è certificato TUV per il comfort visivo. Presenti quattro altoparlanti JBL sintonizzati con Lenovo Premium Audio. Il dispositivo è disponibile con il pacchetto tastiera o Precision Pen 2. Sotto la scocca è invece presente il processore Snapdragon 750G 5G.

Di seguito i prezzi:

Lenovo Tab P12 Pro con Lenovo Precision Pen 3 è disponibile a partire da 899,00 euro

è disponibile a partire da 899,00 euro Lenovo Tab P12 Pro Keyboard Pack è disponibile a 199,00 euro

è disponibile a 199,00 euro Lenovo Tab P11 5G è disponibile a partire da 599,00 euro

è disponibile a partire da 599,00 euro Lenovo Keyboard P11 Tab è disponibile a 99,00 euro

è disponibile a 99,00 euro Lenovo Precision Pen 2è disponibile a 59,00 euro

Lenovo ha anche introdotto sul mercato il programma Affidabilità Garantita che permette di ricevere fino ad un massimo di 1000 Euro di rimborso su PC e fino a 350 Euro su tablet e monitor nel caso in cui dovessero sviluppare guasti tecnici dopo 30 giorni e fino a 365 giorni dalla data d’acquisto.