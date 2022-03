Arrivano in Italia i nuovi Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, e Xiaomi 12X con fotocamera da 50MP

Xiaomi annuncia oggi il lancio globale della serie Xiaomi 12, composta da Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, e Xiaomi 12X, che portano degli importanti miglioramenti rispetto alla gamma precedente ed abbracciano tutti gli aspetti tecnici della scheda, incluso l’algoritmo d’intelligenza artificiale.

La Serie Xiaomi 12 permette agli utenti di scattare immagini professionali anche in condizioni d’illuminazione più o meno difficili. Tutti e tre i dispositivi infatti integrano una tripla fotocamera professionale con lente grandangolare principale da 50 megapixel, che sia su 12 Pro che Xiaomi 12 è in grado di registrare video in 8K.

Xiaomi 12 Pro sfoggia un triplo array da 50 megapixel con sensore principale ultra-large Sony IMX707, mentre su Xiaomi 12 e Xiaomi 12X è presente una fotocamera ultra grandangolare da 13 megapixel, accompagnata da una fotocamera macro in grado di riprendere le scene da diverse prospettive. Xiaomi 12 Pro e 12 includono anche un nuovo e migliorato algoritmo proprietario basato sull’intelligenza artificiale. Xiaomi ProFocus è in grado di identificare e tracciare in modo intelligente gli oggetti, per prevenire immagini offuscate o fuori fuoco. La modalità Ultra Night Video, invece, utilizza degli algoritmi proprietari che consentono di girare video anche con pochissima luce, per permettere di ottenere immagini nitide. Sui nuovi dispositivi viene mantenuta anche la modalità One Click AI Cinema.

Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 sfoggiano il processore Snapdragon 8 Gen 1, mentre su 12X lo Snapdragon 870. Complessivamente, i tre dispositivi offrono un’elevata velocità di caricamento e trasferimento dati grazie all’UFS 3.1, a cui si aggiunge la RAM LPDDR5 che garantisce velocità di memoria fino a 6,400 Mbps. Presente anche un sistema di raffreddamento rafforzato da un’ampia camera di vapore e diversi strati.

A livello di schermo, tutti e tre i dispositivi offrono display AMOLED Dot: Xiaomi 12 Pro include un pannello da 6,73 pollici a risoluzione WQHD+ a basso consumo energetico con refresh rate dinamico tra 1 e 120Hz. Xiaomi 12 e 12X invece offrono entrambi display con schermi Full-HD+ di 6,28 pollici con AdaptiveSync 120Hz.