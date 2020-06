Arrivano i Mac con processori ARM: previsto un incremento delle prestazioni del 50-100%

A poche ore dal via della WWDC 2020, il noto ed affidabile analista Ming-Chi Kuo torna a parlare dei Mac con processori ARM. In una nota di ricerca per gli investitori, Kuo ha spiegato quali dovrebbero essere i primi modelli a beneficiare dell'architettura.

Apple infatti dovrebbe partire da soli due modelli: un Macbook Pro da 13 pollici, che dovrebbe raggiungere i negozi tra la fine dell'ultimo trimestre dell'anno ed il primo trimestre del 2021, ed un nuovo iMac da 24 pollici caratterizzato da un design completamente rinnovato e che potrebbe debuttare nel Q1 2021.

Per quanto riguarda il laptop, ovviamente la variante ARM segnerà la dismissione della controparte Intel, che non sarà più disponibile sul mercato.

E' improbabile che oggi Apple mostri già il processore all'opera, ma con la WWDC comunque il colosso di Cupertino porrà le basi per una transazione che, come ampiamente riportato in precedenza, richiederà tra 12 e 18 mesi in quanto gli sviluppatori dovranno ottimizzare le applicazioni per la nuova architettura hardware.

Kuo si sofferma anche sull'aspetto tecnico ed infatti è previsto un incremento delle prestazioni tra il 50 ed il 100% rispetto ad Intel. Il primo chip ARM per PC di Apple avrà non meno di 12-core e si baserà sul processo produttivo a 5 nanometri.

Nel corso del keynote della WWDC Apple presenterà anche tutte le novità software, tra cui iOS 14 ed il nuovo macOS.