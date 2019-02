Arrivano nei negozi ad inizio marzo i TV Sony XG95 4K HDR

Con molteplici tecnologie proprietarie di ultima generazione e un’armonia perfetta tra suono e immagine grazie a Sound-from-Picture Reality, la serie di televisori Full-Array 4K HDR XG95 di Sony sarà in vendita nei negozi dall’inizio di marzo

Sony Europe annuncia la disponibilità della serie di TV premium Full-Array 4K HDR XG95 in Europa. In una selezione di Paesi europei è già possibile prenotare i TV XG95, che saranno consegnati nei negozi a partire dall’inizio di marzo.

In quanto Full Array LED TV, XG95, offre contrasto e luminosità cinematici per dettagli e profondità più accurati, grazie a zone multiple di LED posizionati direttamente dietro lo schermo. Combinato con la precisa tecnologia di local dimming X-tended Dynamic Range PRO di Sony, XG95 può spegnere o illuminare indipendentemente queste singole aree di LED per contrasto e luminosità fortemente migliorati.

Grazie al potente processore d’immagine X1 Ultimate, XG95 garantisce un’esperienza di visione 4K HDR eccezionale, con livelli di dettaglio e nitidezza senza paragoni. Il processore riconosce e analizza in maniera intelligente gli elementi dell’immagine, sfruttando l’algoritmo Super Resolution “object-based” di Sony, per assicurare una riproduzione straordinariamente precisa e dettagliata. Allo stesso tempo, la rimasterizzazione HDR “object-based” consente di elaborare singolarmente ogni particolare per garantire migliore profondità, texture più accurate e, in ultima analisi, immagini più realistiche.

Il sistema X-Wide Angle di XG95 (nei modelli da 75” e 85”) è sinonimo di immagini di qualità impeccabile, indipendentemente dall’angolo di osservazione. L’esclusivo schema ottico di Sony, progettato per controllare la luce della retroilluminazione, assicura l’autenticità dei colori a prescindere dalla posizione dello spettatore, con una riduzione delle alterazioni in caso di osservazione laterale. Insieme a X-Motion Clarity, funzione pensata per ridurre le sfocature senza sacrificare la luminosità dello schermo nelle scene d’azione rapide o nei programmi sportivi, X-Wide Angle consente al modello XG95 di superare le consuete difficoltà dei pannelli LCD.

E, per un’esperienza di intrattenimento ancora più coinvolgente, la serie XG95 vanta il sistema Sounds-from-Picture Reality con innovativa tecnologia Acoustic Multi-Audio di Sony. Nella parte posteriore del televisore sono stati inseriti due tweeter che, in combinazione con il sistema audio, fanno sì che il suono provenga dal centro dello schermo, consentendo un allineamento perfetto tra azione e audio.

E non è tutto: i TV XG95 sono dotati di modalità calibrata per Netflix, IMAX Enhanced, Dolby Vision e Dolby Atmos, per un’esperienza visiva il più possibile vicina alle intenzioni dei filmmaker.

I TV Full-Array 4K HDR della serie XG95 fanno parte degli Android TV di Sony e sono in grado di supportare un’ampia gamma di applicazioni disponibili su Google Play, tra cui YouTube, Netflix, Prime Video e molte altre. Per una casa e un televisore ancora più smart, il modello XG95 è dotato di Assistente di Google integrato, nonché di microfono interno per il controllo vocale “hands-free”. Basta parlare al televisore usando l’Assistente di Google per pianificare rapidamente la giornata, scoprire contenuti, riprodurre film e programmi TV e molto altro.

XG95 sarà compatibile con AirPlay 2 e HomeKit di Apple. AirPlay 2 consente di riprodurre contenuti in streaming da iPhone, iPad e Mac direttamente sul TV Sony, senza difficoltà. Sarà così possibile guardare film e programmi da iTunes e da altre app video e visualizzare foto direttamente sul TV, ma anche riprodurre musica o ascoltare podcast sul televisore e su diffusori AirPlay 2 in tutta la casa, con una sincronizzazione perfetta. HomeKit permette di controllare in modo semplice e sicuro gli accessori della propria smart home tramite l’applicazione Casa o chiedendo a Siri da un dispositivo Apple. I TV possono essere aggiunti alla app Casa e inseriti in una o più scene o tra i comandi automatici insieme ad altri accessori HomeKit. Ad esempio, sarà possibile creare una scena chiamata “Serata cinema” nell’app Casa, per accendere lo smart TV e abbassare le luci, semplicemente chiedendo a Siri di lanciare la scena. Il supporto a AirPlay 2 e HomeKit sarà introdotto nel 2019.

La serie XG95 è dotata di un nuovo telecomando vocale premium dal design rinnovato, con superficie in alluminio, configurazione semplificata dei pulsanti e connessione RF integrata per una risposta veloce e un efficace controllo de TV, senza necessità di puntare il telecomando verso lo schermo.

Inoltre, un’interfaccia utente di nuova concezione consente di accedere in modo fluido e semplice alle app preferite e alle impostazioni.

Formati disponibili: 55”, 65” e 75”, 85” sarà disponibile nei prossimi mesi.