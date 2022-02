Arrivano NFT delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: saranno in un gioco per smartphone

Mentre la FBI si preoccupa di possibili attacchi informatici durante le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato la collaborazione con nWay per il lancio del videogioco per smartphone Olympic Games Jam: Beijing 2022 ricco di NFT a tema.

Come ripreso da The Block, questo gioco per Android e iOS sviluppato dallo studio di proprietà Animoca Brands, da tempo interessata a molteplici titoli ludici basati su blockchain, incorporerà i Non Fungible Token in un meccanismo play-to-earn nel quale verrà chiesto ai giocatori di competere in vari eventi sportivi e acquisire versioni digitali delle famose spille olimpiche per scambiarle con altri utenti. Questi Pin digitali sono concessi in licenza direttamente dal CIO e, nel gioco, saranno utili in quanto garantiranno “superpoteri” ai personaggi.

Taehoon Kim, CEO di nWay, ha affermato quanto segue: “I Giochi Olimpici sono la più grande celebrazione sportiva del mondo. Non possiamo pensare a un genere migliore dei giochi per far conoscere a tutti le diverse abilità coinvolte in questa celebrazione globale dello sport. Intendiamo supportare il gioco con continui aggiornamenti nei mesi a venire, per mantenere i giocatori impegnati e lo spirito olimpico in corso”.

Il gioco sarà disponibile in tutti i paesi in cui sono disponibili l'App Store di Apple e Google Play, ergo viene esclusa la Cina – anche alla luce del pugno duro contro le criptovalute. Non sarà richiesto alcun wallet crypto per giocare, e il titolo è completamente gratuito e accessibile a chiunque a partire da oggi, giusto prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.