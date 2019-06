Arrivano Nokia 2.2, 3.2 e 4.2: l'IA nelle mani di tutti a prezzo accessibile

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, presenta il nuovo Nokia 2.2 che offre un sofisticato imaging AI anche in situazione di scarsa luminosità e Google Assistant al semplice tocco di un tasto a un prezzo realmente sorprendente.

Nokia 2.2 è il primo smartphone Nokia della serie 2 a far parte del programma Android One, e assicura un’esperienza Android al top con uno schermo da 5.7” e un sobrio selfie-notch. Disponibile con Android 9 Pie, Nokia 2.2 è Android Q ready e riceverà due anni di aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di update di sicurezza mensili, garantendo l’accesso alle più recenti innovazioni Android.

“Riteniamo che l’innovazione debba essere alla portata di tutti. Con Nokia 2.2 portiamo l’esperienza AI più spinta a un numero di persone più ampio che mai. E, grazie a funzionalità come il riconoscimento biometrico con il rilevamento della vivacità che aggiunge un ulteriore strato di sicurezza al telefono, imaging AI, Google Lens e Google Assistant al tocco di un pulsante, vogliamo rivoluzionare il modo in cui i nostri fan interagiscono con il cellulare. Nokia 2.2 entra nella famiglia Android One e, come tutti gli smartphone Nokia, offre un’esperienza che si rinnova nel tempo. Con due anni di aggiornamenti del Sistema operative e tre anni di update mensili di sicurezza, Nokia 2.2 è Android Q ready e continuerà a migliorare nel tempo”, commenta Juho Sarvikas, Chief Product Officer, HMD Global.

E' stata anche annunciata la disponibilità in Italia di Nokia 3.2, smartphone che combina il più grande display HD+ nella propria fascia di prezzo con un’autonomia di due giorni, il tutto supportato dalla nuova esperienza Android 9 Pie.

“Il Nokia 3.2 offre tutto ciò che è lecito aspettarsi da uno smartphone di ultima generazione, ma a un costo competitivo: dalle funzionalità basate su intelligenza artificiale come la batteria adattiva, a una modalità più moderna e personale di interazione col proprio device con il pulsante Google Assistant”, afferma Alberto Colombo, GM Italia di HMD Global. “Uno smartphone che, grazie agli aggiornamenti mensili, tra l’altro migliora nel tempo!”.

L'ultimo, in ordine di tempo, è il Nokia 4.2, uno smartphone progettato per offrire le più recenti innovazioni a un prezzo accessibile. L’elegante design in cristallo scolpito e il display selfie-notch offrono un esterno intrigante che si combina con una fotocamera posteriore, innovazioni AI e l’ultima generazione di chipset Qualcomm Snapdragon, il tutto basato sul più recente Android 9 Pie.

“Stare attenti al budget non significa dover rinunciare alla miglior esperienza Android e ai trend più appetibili. Da oggi funzionalità all’avanguardia, un’ottima fattura artigianale e incredibili innovazioni AI sono disponibili con l’elegante Nokia 4.2, uno smartphone al top a un costo assolutamente interessante”, commenta Alberto Colombo, General Manager, HMD.

Veniamo quindi alla disponibilità.

Nokia 3.2 è disponibile in due combinazioni di colori, Nero o Silver al prezzo di €139,99 (2 giga) e €169,99 (3 giga). Il Nokia 4.2 invece arriverà in Nero e Rosa al prezzo di 159,99 Euro per la variante da 2 gigabyte e 199,99 Euro per quella da 3 giga. Infine, il Nokia 2.2 parte da 139,99 Euro per la configurazione da 3 giga e 109,99 Euro per quella da 2 giga.

Di seguito vi proponiamo le fotografie provenienti dall'evento tenuto nella giornata di ieri a Milano. Nokia 4.2 e 3.2 erano stati già annunciati qualche mese fa.