Arrivano le nuove offerte solo online di Unieuro: sconti fino al 50% fino al 12 Marzo

In aggiunta all'iPhone Week di Mediaworld, Unieuro lancia in giornata odierna le nuove offerte solo online che fino al 12 Marzo 2023 propongono offerte fino al 50% su un'ampia gamma di prodotti.

Il Lenovo Ideapad 3, nella configurazione con schermo da 15,6 pollici Full HD, Intel Core i3 accompagnato da 8GB di RAM DDR4 ed SSD da 256 gigabyte può essere acquistato a 449,90 Euro, il 15% in meno rispetto ai 529,90 Euro di listino.

In promozione troviamo anche il Lenovo Yoga Slim 7 Pro da 14 pollici, con processore Intel Core i7, 16GB di RAM LPDDR4X ed SSD da 512GB, ad 899,90 Euro dai 1299 Euro di listino.

Tra gli smartphone, invece, segnaliamo anche il Motorola moto e20 con 32GB di storage ad 89 Euro: in questo caso lo sconto è del 36% rispetto ai 139,99 Euro imposti dal produttore.

Tra le promozioni segnaliamo anche quella sull'aspirapolvere Dyson V8 Origin, a 299 Euro, il 9% in meno rispetto ai 329 Euro precedenti.

Unieuro propone a prezzo ridotto anche la stmapante hP Envy multifunzione 6032e, a 79,99 Euro, il 33% in meno rispetto ai 119,99 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Non mancano le promozioni sugli accessori per smartphone e PC, tra cui caricabatterie e pendrive.