Arrivano le Offerte di Natale HONOR: fino 30% in meno su smartphone e laptop

Dopo le offerte HONOR del Black Friday 2022, il brand si prepara al Natale e offre a tutti i suoi consumatori una line up di prodotti in promozione, perfetti anche per regali dell’ultimo minuto. Non si trovano solo smartphone ma anche computer portatili di fascia alta: ecco le offerte di Natale HONOR disponibili fino a fine mese.

Per quanto concerne la telefonia, HONOR propone lo smartphone HONOR 70 a due prezzi speciali con altri dispositivi in bundle:

HONOR 70 8+128G al prezzo speciale di 499,90 Euro

1/12 – 6/12: in bundle con Earbuds 2 Lite

7/12 – 21/12: in bundle con Earbuds 3 Pro

22/12 – 31/12: in bundle con Earbuds 2 Lite

HONOR 70 8+256G – al prezzo speciale di 549,90 Euro

1/12 – 31/12: in bundle con HONOR Watch GS3

HONOR 70 è l’ultimo smartphone di fascia medio-alta proposto dal marchio asiatico, noto per il suo comparto fotocamera con sensore principale Sony IMX800 da 54 megapixel e secondario Ultra-Wide & Macro da 50 MP. Il design all’avanguardia si manifesta nello schermo simmetrico OLED Super Dual-Curved Screen per una presa comoda e bilanciata, dalla diagonale di 6,67 pollici. Sotto la scocca figura il SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G, supportato dalle innovazioni tecnologiche di HONOR, GPU Turbo X e OS Turbo X. La batteria, invece, è da 4.800 mAh con ricarica HONOR SuperCharge da 66 W.

Per chi ama le prestazioni elevate, invece, HONOR propone lo smartphone HONOR Magic4 Pro a 799,90 euro fino al 31 dicembre. Questo modello è dotato della più recente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e supportato da tecnologie di base tra cui GPU Turbo X e OS Turbo X. Il display è LTPO Quad-Curved da 6,81 pollici e, lato fotocamera, si trova un layout circolare a tre sensori per scatti eccezionali. La batteria supporta poi la ricarica HONOR SuperCharge da 100W.

I lavoratori più instancabili potranno infine acquistare HONOR MagicBook 16 a 699,90 euro, caratterizzato da un display IPS HONOR FullView da 16,1 pollici, processore AMD Ryzen serie 5000, 512GB di storage e 16GB di RAM dual channel. Con la frequenza massima di 4,2 GHz è adatto per attività in multitasking. Il riconoscimento delle impronte digitali tramite il pulsante di accensione, poi, è una certezza lato sicurezza.

In queste giornate di inizio dicembre sono anche iniziati gli OPPO Xmas Days.