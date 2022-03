Arrivano le parabole Starlink in Ucraina: vitali per trasmettere le notizie all'estero

È di un paio di giorni fa la notizia che l'Ucraina ha chiesto aiuto a Elon Musk per la propria connessione Internet, chiedendo al CEO di SpaceX di inviare terminali e satelliti Starlink nel Paese per far fronte all'invasione russa ed all'eventuale distruzione delle linee internet tradizionali da parte dell'esercito nemico.

A quanto pare, Starlink ha risposto positivamente, inviando i primi terminali per gli utenti nel Paese dell'Est Europa: ciò è quanto emerge da una fotografia pubblicata su Twitter dal Vice-Primo Ministro ucraino, Mykhailo Fedorov, che domenica si era rivolto a Musk sempre su Twitter. Potete vedere l'immagine in calce a questa notizia.

Già nel weekend, Musk aveva risposto di aver attivato i satelliti Starlink per l'Ucraina e che le prime parabole sarebbero arrivate nei giorni successivi: stando alle immagini condivise dal Vicepremier ucraino, pare che il miliardario abbia mantenuto la propria promessa. Musk ha anche aggiunto che un numero ancora maggiore di terminali è in arrivo nel Paese nel corso della prossima settimana.

La questione della disponibilità di internet satellitare in Ucraina è centrale perché le operazioni di cyberattacco russe potrebbero isolare il Paese dal resto del mondo, bloccando la circolazione delle notizie sull'andamento dei combattimenti sia all'interno che all'esterno dello Stato.

Ad ogni modo, non è chiaro come Kiev utilizzerà le parabole Starlink consegnate nel Paese da SpaceX: con ogni probabilità, il servizio di Internet satellitare verrà utilizzato anzitutto nella capitale del Paese, probabilmente dalle autorità, dalle istituzioni, dagli ospedali e solo in un secondo momento dai civili. Intanto, la guerra cyber in Ucraina continua: persino Anonymous si è schierato con Kiev, minacciando diffusi attacchi contro Mosca.