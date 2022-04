Arrivano le prime immagini del caricatore USB-C di Apple: uscirà insieme a iPhone 14

Dopo aver scoperto, negli scorsi giorni, che Apple sta lavorando a un caricatore USB-C dotato di due porte per la ricarica, oggi sono comparse in rete le prime immagini del nuovo adattatore di Cupertino, il cui reveal tramite un auto-leak di Apple ha fatto rimbalzare il prodotto su tutti i principali siti web specializzati nell'elettronica di consumo.

Le immagini sono state condivise da diverse fonti su Twitter e sono state raccolta da 9to5Mac, che spiega che l'adattatore supporterà la ricarica rapida fino a 35 W, superando nettamente il caricatore USB-C Apple attualmente in commercio, che si limita a una potenza di 20 W. Ovviamente, poi, il nuovo adattatore della Mela potrà caricare due device in contemporanea alla stessa velocità.

Il portale specializzato in caricatori ChargerLAB ha condiviso su Twitter alcuni render del dispositivo, spiegando che esso adotta delle prese pieghevoli che garantisco un design "quadrato" all'alimentatore, rendendolo anche più robusto in portabilità. Inoltre, ChargerLAB sottolinea un dettaglio piuttosto particolare, ovvero che le due prese USB-C del caricatore sono poste una accanto all'altra in orizzontale, e non in verticale, come invece avviene su quasi tutti gli altri caricatori USB-C.

Un altro utente, che utilizza su Twitter lo pseudonimo del villain di Dragon Ball Majin Bu, ha condiviso una fotografia dal vivo del prodotto, che potete vedere in calce a questa notizia. Non è comunque chiaro come Majin Bu (sigh) sia entrato in possesso del caricatore, anche perché quest'ultimo dovrebbe essere commercializzato solo insieme ad iPhone 14, a partire dalla seconda metà del 2022.

Vi ricordiamo comunque che Apple non ha mai ufficializzato il caricatore con doppia presa USB-C da 35 W, perciò vi invitiamo a prendere le immagini trapelate in rete con le pinze.