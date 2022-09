Arrivano i primi benchmark di iPhone 14 Pro: miglioramenti marginali rispetto al 13 Pro

Come da protocollo, subito dopo il reveal ufficiale sono arrivati i primi benchmark dei nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max che come noto condividono il nuovo chip A16 Bionic, mentre su iPhone 14 e 14 Plus è stato integrato l’A15 Bionic.

Ebbene, i punteggi dei test Geekbench per iPhone 15,3, ovvero l’identificatore di iPhone 14 Pro, mostrano che il nuovo top di gamma Apple ha ottenuto un punteggio single core di 1879 e multi core di 4664. L’iPhone 13 Pro dello scorso anno, per fare un raffronto, si era fermato rispettivamente a 1707 e 4659 punti. Il miglioramento è quindi risultato essere marginale, almeno a livello di dati.

E’ indubbio però che bisognerà vedere i primi test reali e provare con mano i nuovi device prima di poter dare un giudizio complessivo: il nuovo A16 Bionic è il primo chip Apple basato sul processo a 4nm, mentre l’A15 Bionic così come i chip M1 ed M2 dei Mac si basano sul processo a 5nm. Apple ha spiegato nella documentazione ufficiale e durante il keynote che l’A16 Bionic è il “chip più veloce mai visto su uno smartphone”, ed ha una GPU più potente che può fornire fino al 50% in più di larghezza di banda per i giochi. Presente anche un nuovo motore neurale a 16 core che potenzia il deep learning.