Arrivano i primi rumor sulla nuova architettura ZEN 3 dei processori AMD

AMD è ancora al lavoro per rifinire il Ryzen 9 3950X, la CPU ammiraglia a 16 core, in vista del lancio che dovrebbe avvenire entro due mesi. Ciò nonostante, la società ha già riferito di aver completato il design della microarchitettura ZEN 3 di prossima generazione.

Secondo i primi rumor, la prossima generazione di processori AMD avrà una nuova funzionalità chiamata SMT4 che, come suggerisce la sigla, permetterà il multi-thread simultaneo. SMT4 è un’evoluzione dell’attuale SMT che caratterizza la generazione ZEN 2 (di cui trovate un approfondimento qui) e dovrebbe essere capace di raddoppiare il numero di thread in esecuzione (da 2 a 4) per ogni singolo core. AMD non è la prima azienda a realizzare una tecnologia del genere: IBM ha sviluppato l’architettura POWER capace di supportare fino a 8 thread per core. AMD però, se le voci verranno confermate, sarà la prima azienda ad implementare più di 2 thread per core in un’architettura x86.

La svolta, dal punto di vista ingegneristico, potrebbe consentire alle future CPU di sfruttare quelli che ora sono ritenuti dei limiti, con alcune parti della pipeline che rimangono inutilizzate. SMT4 potrebbe essere un vantaggio soprattutto per il mercato dei server. Al momento nulla di tutto questo è stato confermato e come al solito vi terremo aggiornati. Nel frattempo AMD ha ufficializzato il lancio dei nuovi AMD Ryzen ThreadRipper 3000 per novembre.