Arrivano i processori AMD Ryzen di seconda generazione, disponibili dal 19 aprile

AMD annuncia oggi la possibilità di preordinare a livello mondiale gli attesissimi processori Ryzen Desktop di seconda generazione, in grado di offrire elevati livelli di prestazioni e di elaborazione.

I processori Ryzen di seconda generazione offrono prestazioni ancora migliori rispetto ai suoi predecessori e introducono nuove e innovative funzionalità. Questi processori sono progettati per i pc-gamer, i creatori di contenuti e gli appassionati di hardware di tutto il mondo per offrire esperienze di elaborazione più veloci, intelligenti e fluide. La linea di processori Ryzen Desktop di seconda generazione include due modelli a 8-core, 16-thread e due modelli a 6-core, 12-thread, tutti dotati della avanza tecnologia AMD SenseMI.

Per la prima volta, l'intera linea di processori Desktop Ryzen di seconda generazione include un dissipatore unico nel suo genere, AMD Wraith all'interno della confezione. Tutti i processori Desktop AMD Ryzen di seconda generazione sono supportati dal nuovo chipset AMD X470, il chipset più avanzato, ottimizzato ed efficiente per Socket AM4. Questo chipset viene fornito in bundle con la nuova tecnologia AMD StoreMI per combinare la velocità del tuo SSD con la capacità del tuo disco rigido in un'unica semplice e rapida soluzione.

Le schede madri con chipset AMD X470 verranno introdotte insieme ai processori Ryzen Desktop di seconda generazione e saranno disponibili tramite i principali produttori tra cui ASRock, ASUS, Gigabyte e MSI. I rivenditori di tutto il mondo sono pronti per iniziare i pre-order a partire dal 13 aprile alle 15:00. La disponibilità a scaffale dei processori AMD Ryzen Desktop di seconda generazione è prevista per il 19 aprile.