Arrivano Raiju Mobile e le cuffie Hammerhead USB-C: i nuovi accessori Razer per smartphone

Razer annuncia il lancio di Razer Raiju Mobile e Razer Hammerhead USB-C ANC che, insieme al nuovissimo Razer Phone 2, completano la gaming experience e l’intrattenimento mobile.

Il controller Raiju Mobile è un dispositivo con connettività Bluetooth che permette di avere a disposizione un vero e proprio gamepad per giochi mobile. Con quattro pulsanti multifunzione ri-mappabili, pulsanti azione Razer Mecha-Tactile, una modalità grilletto e un supporto per telefono regolabile, i giocatori beneficiano di una maggiore precisione e angoli di visione perfetti per i loro giochi mobile preferiti.

Un’app di configurazione consente di personalizzare in modo avanzato i settaggi del controller. Razer Raiju Mobile supporta i principali smartphone Android e i titoli mobile più famosi, tra cui “Vainglory”, “Lineage 2”, “Dead Trigger 2” e “Gear-Club” e molti altri.



Raiju Mobile sarà disponibile nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno a 149,99 Euro.



Le cuffie in-ear Razer Hammerhead USB-C ANC offrono un’immersione superiore “on the go” in un fattore forma dalle dimensioni ridotte e discrete. La tecnologia Active Noise Cancellation (ANC) viene alimentata tramite la porta USB-C dello smartphone. Ciò permette di eliminare i rumori come se si usassero cuffie di dimensioni più grandi, ma senza ingombri.



Dotate di una qualità audio stellare grazie alla tecnologia Dual Driver che sfrutta i driver dinamici per offrire un bilanciamento perfetto di bassi profondi e alti dettagliati. Un digital to audio converter (DAC) integrato offre qualità audio 24 bit/96 kHz per un suono chiaro e decompresso.



Le cuffie sono inoltre dotate di Comply Foam Tips per il massimo comfort, assicurano una vestibilità sicura in-ear e un isolamento acustico migliorato. Questa combinazione crea un suono immersivo, privo di distrazioni, ovunque ci si trovi.



A completare il tutto un microfono e controlli in linea, oltre a un solido frame in alluminio con cavi intrecciati per una facile gestione degli stessi.



Le cuffie invece saranno disponibili dal 22 ottobre a 99,99 Euro.