Arrivano regali di Natale Vodafone: Giga illimitati o 1 mese di 5G gratis, come attivarli

Pochi giorni dopo avere visto le offerte di portabilità Vodafone di dicembre 2022, torniamo a parlare del medesimo operatore telefonico mobile italiano in occasione di una iniziativa promozionale molto interessante: alcuni clienti Vodafone potranno ottenere Giga illimitati per Natale o 5G Priority Access 1 mese gratis.

Come segnalato dagli attenti colleghi di MondoMobileWeb, Vodafone ha deciso di fare dei regali non indifferenti a un numero limitato di clienti selezionati. Per verificare la disponibilità è necessario recarsi nella sezione temporanea “Giga Bells, Giga Bells, Giga All The Way!” all’interno dell’app My Vodafone.

Ma quali sono i termini esatti di questi doni natalizi? Nel caso dei Giga Illimitati gratuiti, essi vengono attivati in automatico oggi, 23 dicembre 2022, e resteranno attivi fino al 25 dicembre 2022; la disattivazione avviene poi in automatico. Il consumo, naturalmente, deve avvenire entro le condizioni di uso corretto e viene prioritizzato rispetto al bundle dati presente nel pacchetto della propria SIM. Inoltre, questa iniziativa non aggiunge Giga in Roaming UE e Regno Unito.

Altri clienti Vodafone, invece, riceveranno una proposta ben differente: l’accesso prioritario alla rete 5G per un mese, sempre a costo zero e con disattivazione automatica dopo un mese dall’attivazione. Con 5G Priority Access si ottiene, oltretutto, lo sblocco della velocità 5G in caso di limitazione e priorità di rete su 4G e 5G durante i momenti di congestione. In termini pratici, ciò corrisponde a un accesso quattro volte maggiore alle risorse dati offerte da Vodafone rispetto ai clienti con offerte base.

In aggiunta a tutto ciò, ricordiamo infine che è ancora possibile ottenere 3 mesi di Amazon Prime in regalo con Vodafone.