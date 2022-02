Arrivano su Revolut i pagamenti pagoPA, senza commissioni

A poche settimane dal lancio della Revolut Bank in Italia, l'applicazione accoglie un'altra importante novità: i pagamenti PagoPA, vale a dire le transazioni che utilizzano la piattaforma della Pubblica Amministrazione per il pagamento di tributi e tasse.

Con una notifica arrivata sull'applicazione per iOS, Revolut ha comunicato che ora è possibile pagare tasse e spese tramite la piattaforma pagoPA senza alcuna commissione extra. Gli utenti infatti potranno completare la procedura in pochi secondi: basta spostarsi nella scheda dei pagamenti e toccare l'icona con il codice QR da inquadrare.

A questo punto l'applicazione farà tutto da se e procederà con la verifica del pagamento, che dovrà essere confermato con un solo tap.

Revolut spiega che questa novità è disponibile al momento solo su iOS, ma prossimamente approderà anche sulla versione Android dell'applicazione.

L'aspetto più interessante è senza dubbio rappresentato dalla totale assenza di commissioni, a differenza di quanto avviene su altre applicazioni simili.

Revolut in Italia è molto popolare e sin dai primi mesi di disponibilità ha riscosso un successo importante soprattutto tra i più giovani, a cui è stata data anche la possibilità di effettuare pagamenti tramite piattaforme come Apple Pay. Qualche anno fa, Revolut ha anche introdotto i Rewards, vale a dire un sistema di cashback e sconti che hanno permesso di ottenere rimborsi sugli acquisti effettuati presso catene come Unieuro, Mediaworld ed ePrice.