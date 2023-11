Arrivano le RTX SUPER, ecco che fine farà la RTX 4070

Mentre NVIDIA sembra aver optato per un clamoroso stop alla produzione di RTX 4080 e 4070 Ti, dall'inizio delle indiscrezioni relative alle nuove varianti super si erano un po' perse le tracce sulla piccola della rumoreggiata mid-gen.

Ci riferiamo chiaramente alla RTX 4070, che verrà anch'essa aggiornata con una versione Super.

Sempre sulla stessa piattaforma da cui sono emerse le voci sulla fine della produzione dei modelli maggiori, nelle ultime ore sono apparse alcune interessanti informazioni relative proprio alla RTX 4070 Super e al destino che NVIDIA avrebbe deciso per la sua versione "base".

Si legge, nello specifico, che la RTX 4070 Super "non andrà a sostituire completamente la RTX 4070; al contrario, andrà a coesistere con la RTX 4070 per un periodo di tempo prolungato. Chiaramente, tutte le attenzioni saranno riservate alle vendite della RTX 4070 Super".

Il team verde avrebbe dunque intenzione di mantenere entrambe a catalogo e ciò potrebbe aprire a due scenari, uno in cui il prezzo della RTX 4070 verrebbe rimodulato per lasciare spazio alla RTX 4070 Super e un altro in cui, in virtù dell'ampio gap tra la RTX 4070 e la Ti, il prezzo della RTX 4070 potrebbe rimanere invariato collocando semplicemente più in alto la Super.

Le specifiche della RTX 4070 Super parlano di una scheda maggiormente carrozzata sia nel core count che nella memoria, non solo maggiore in termini di capienza ma anche migliore per quanto riguarda il bus.