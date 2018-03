Arrivano sul mercato i primi smartphone da 512 gigabyte, si parte con Huawei

Probabilmente, se l'avessimo detto qualche anno fa, nessuno c'avrebbe creduto. Sono infatti in arrivo sul mercato i primi smartphone con 512 gigabyte di memoria interna, ed il trend potrebbe partire con, che come noto la prossima settimana svelerà la lineup P20 nel corso dell'evento in programma a Parigi.

Il prossimo smartphone Huawei è apparso di recente sul web grazie ad alcuni documenti pubblicati dall'agenzia di regolamentazione cinese TENAA. Già lo scorso mese era stata pubblicata la scheda tecnica, ma oggi, come affermato da PhoneRadar, è stata aggiornata ed ora include anche un modello con 6 gigabyte di RAM e ben 512 gigabyte di spazio d'archiviazione.

Non sappiamo se si tratti del prossimo P20. A riguardo le voci sono molto contrastanti: alcuni riferiscono che si tratta di un altro telefono, mentre secondo molti potrebbe anche essere la versione Porsche dello stesso top di gamma, che si rivolgerà ad una fascia di mercato più alta anche rispetto al P20 Pro.

Lo scorso mese di Dicembre Samsung ha iniziato a produrre memorie da 512 gigabyte per gli smartphone, e non sappiamo se tra i primi smartphone ad utilizzarli ci sarà il P20 oppure no, ma sembra quanto mai chiaro che dopo i sensori per impronte digitali, riconoscimento facciale e doppia fotocamera, il settore si muoverà verso modelli con più spazio d'archiviazione. Proprio questi ultimi due fattori sono strettamente collegati: un video in 4K di tre minuti occupa circa 1 gigabyte, ecco perchè è necessaria più memoria.