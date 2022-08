Arrivano su Twitter i Podcast: saranno integrati negli Spaces

Mentre continua la diatriba legale tra Twitter ed Elon Musk, il social network ha annunciato oggi un’importante novità. La piattaforma di microblogging infatti ha svelato che i podcast entreranno a far parte a tutti gli effetti dell’app, essendo integrati negli Spaces.

Come si può leggere nel post pubblicato sul blog ufficiale di Twitter, inizialmente questa novità sarà disponibile solo negli Stati Uniti, ma non è da escludere che venga estesa anche altrove.

Twitter vede i Podcast come un “altro modo per continuare ad investire nei creator”. Al fine di renderli più facilmente riconoscibili, è stata ridisegnata la scheda Spaces: in questo modo gli utenti potranno accedere sia ai live che ai podcast registrati, filtrandoli per argomento. La novità sarà disponibile anche sull’app per iOS ed Android, ma solo con un ristretto gruppo di utenti.

I gestori osservano che, sulla base di una ricerca interna, il 45% degli iscritti a Twitter ascoltano mensilmente i podcast da altre applicazioni. Proprio per questo motivo, la società ha deciso di fare un passo verso questa direzione, anche per stimolare le discussioni al di fuori dei canoni 280 caratteri.

Interessante anche notare come “sia i creatori emergenti che quelli più famosi potranno utilizzare Twitter per espandere ed informare il proprio pubblico”.