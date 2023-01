Sta per arrivare l'alternativa cinese a ChatGPT: ci sta pensando Baidu

L’intelligenza artificiale più chiacchierata di fine 2022 e inizio 2023 è sicuramente ChatGPT: sappiamo già come funziona ChatGPT ormai, dato che possiamo provarla anche con le nostre mani, e le potenzialità sembrano infinite. Questo è noto anche in Oriente, dove Baidu sta sviluppando l’alternativa cinese all’IA di OpenAI.

Come riportato da Bloomberg, il tema sta diventando ancora più scottante ora che il Dragone vuole metterci lo zampino. I dettagli noti al momento della scrittura della notizia sono ben pochi: l’intelligenza artificiale in questione dovrebbe basarsi sul modello di machine learning di Baidu “Ernie”, in fase di addestramento da ormai da anni e, secondo Baidu, il più promettente per quanto riguarda la capacità di comprensione e generazione del linguaggio umano.

Lo strumento è in fase di sviluppo e non ha ancora un nome, ma il modus operandi è già chiaro: l’utente pone una richiesta come input e l’IA offre un output più o meno complesso sotto forma di dialogo. L’amministratore delegato di Baidu, Robin Li, per Bloomberg avrebbe chiaramente affermato, durante un discorso interno del dicembre scorso, che il suo team sta prendendo ChatGPT come esempio principale. L’obiettivo è uno soltanto: realizzare un’IA generativa utilizzabile da tutti i cittadini senza problemi.

Del resto, anche sui social network cinesi – specialmente Weibo, il Twitter cinese di proprietà di Sina Corporation – ChatGPT è nella bocca di tutti gli utenti, i quali stanno condividendo continuamente schermate di conversazioni sorprendenti con l’IA. Insomma, è evidente che in Cina vogliano un’alternativa nazionale per staccarsi dalle soluzioni occidentali. Chissà quando verrà rilasciata!

Nel mentre, a quanto pare gli agenti immobiliari stanno amando ChatGPT.