Sta per arrivare l'eclissi solare anulare: ecco cos'è e dove sarà visibile

Il 10 giugno 2021 saremo testimoni di un evento che non capita di certo tutti i giorni. In poche parole, il Sole, la Luna e la Terra saranno allineati nello spazio e, poiché il nostro satellite non coprirà del tutto il Sole, avremo quella che in gergo si chiama "eclissi solare anulare"... l'evento sarà visibile in Canada, Groenlandia e Russia.

La Luna inizierà a coprire il Sole alle ore 10:12 (ora italiana), per poi rimanere per quasi cinque ore fino alle 15:11. La più grande eclissi si verificherà alle 12:41 e 241 chilometri a sud di Alert, Nunavut, Canada, il luogo abitato - in modo permanente - più a nord della Terra. Il diametro apparente del nostro satellite sarà il 91,5% di quello della nostra stella, mentre "l'anello infuocato" durerà 3 minuti e 51 secondi.

Nonostante l'evento non possa essere osservato dalle nostre zone, fortunatamente sarà visibile in diretta streaming dalle varie pagine che in passato ci hanno permesso di osservare questi incredibili spettacoli celesti. Sfortunatamente anche in Russia l'evento sarà difficile da osservare, a causa delle tempo non favorevole per le osservazioni (la copertura nuvolosa varia dal 65% a quasi il 90%).

Per vedere l'evento passato, e capire di cosa stiamo parlando, vi rimandiamo al video e alle foto dell'eclissi solare anulare dello scorso anno. Purtroppo dal punto di vista astronomico l'Italia è un po' "sfortunata", poiché le eclissi totali scarseggeranno per quasi tutto questo secolo e potremo vedere qualcosa solo il 3 settembre 2081.