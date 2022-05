Sta per arrivare Ovunque Mobile, nuovo operatore virtuale Vodafone: lancio a fine 2022?

In seguito al debutto dell’operatore virtuale Elimobile, un altro MVNO sta per avviare le sue attività nel Belpaese: direttamente dal Veneto nei prossimi mesi arriverà Ovunque Mobile, operatore telefonico mobile di cui sono emerse in queste ore le prime informazioni tecniche.

Stando a quanto ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, sebbene non sia ancora attivo a tutti gli effetti il sito ufficiale dell’operatore è stato aggiornato e presenta il logo di Ovunque Mobile visibile in copertina, caratterizzato da una forma circolare e colori come giallo, bianco e un violetto sullo sfondo. Sul portale dedicato, al momento, troviamo esclusivamente la scritta “Coming soon”.

Scendendo nel dettaglio, Ovunque Mobile dovrebbe debuttare appoggiandosi alla rete mobile Vodafone tramite l’aggregatore Plintron; ciò significa che il limite di velocità per la rete mobile è fissato a 60 Mbps in 4G. Al momento della scrittura della notizia l’operatore starebbe ancora testando internamente le performance e il lancio sarebbe in pausa alla luce della fusione tra più aziende in Axera, nuovo brand veneto. Per tale ragione, il lancio di Ovunque Mobile dovrebbe avvenire entro la fine del 2022. Infine, si specifica che questo operatore dovrebbe rivolgersi principalmente al mercato consumer con offerte per connettività mobile e domestica. Per maggiori dettagli, non ci resta che attendere l’avvio definitivo delle attività.

A proposito dell’operatore principale, Vodafone ha lanciato una nuova offerta da 6,99 Euro al mese proposta via SMS.