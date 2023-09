Arrivata la conferma ufficiale: su Marte c'è ossigeno e si può estrarre

Un esperimento ha aperto una nuova frontiera per la sopravvivenza umana su Marte. MOXIE, un dispositivo delle dimensioni di una valigetta alloggiato nel rover Perseverance della NASA, è stato dimostrato che l'atmosfera marziana, seppur sottile, può essere sfruttata per produrre ossigeno respirabile.

Questa scoperta potrebbe rivoluzionare le missioni future, riducendo la necessità di trasportare pesanti carichi di ossigeno dalla Terra. MOXIE, con la sua tecnologia all'avanguardia, ha scomposto le molecole dell'aria marziana, generando un flusso costante di ossigeno. In totale, ha prodotto 122 grammi di ossigeno, una quantità che potrebbe sostenere un essere umano per circa quattro ore (o un piccolo cane per 10).

Attraverso un processo chiamato elettrolisi, il dispositivo separa il carbonio dall'ossigeno presente nel biossido di carbonio marziano. Il gas prodotto viene poi misurato per quantità e purezza prima di essere rilasciato nuovamente nell'atmosfera. Anche se la quantità di ossigeno prodotta in ogni ciclo è modesta, i risultati sono promettenti.

Gli scienziati, infatti, sono ottimisti sul fatto che, con ulteriori sviluppi, MOXIE possa essere scalato per soddisfare le esigenze di future missioni con equipaggio su Marte. Questa scoperta rappresenta un passo avanti significativo verso l'obiettivo di rendere l'esplorazione marziana sostenibile e autonoma. Con la necessità di mezzo milione di tonnellate di questo prezioso gas vitale per sostenere una missione umana su Marte, ogni grammo prodotto sul posto conta.

MOXIE ha dimostrato che, almeno per quanto riguarda l'ossigeno, Marte potrebbe avere ciò che serve per sostenere la vita umana.