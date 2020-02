È arrivata la Dark Mode di Facebook in Italia! Eccola nella versione Lite dell'app

Dopo i primi "avvistamenti", alla fine non si è più parlato della Dark Mode dell'applicazione ufficiale di Facebook. Infatti, proprio quando ormai i tempi sembravano essere maturi, alcuni problemi di visualizzazione hanno dimostrato che in realtà i lavori erano più indietro del previsto.

Tuttavia, l'azienda di Mark Zuckerberg è finalmente riuscita a implementare questa "funzionalità" perlomeno nella versione stabile della variante Lite dell'applicazione di Facebook. Infatti, stando a quanto riportato da AndroidPolice e PhoneArena e come potete vedere anche dagli screenshot presenti in calce alla notizia, molti utenti stanno segnalando di aver trovato l'opzione per abilitare il tema scuro.

Riportiamo di seguito la procedura che abbiamo utilizzato per attivare la Dark Mode di Facebook in Italia.

Scaricare la versione stabile dell'applicazione ufficiale di Facebook Lite dal Play Store; Eseguire il login con il proprio account (se avete già installato l'altra applicazione di Facebook, il vostro profilo dovrebbe già essere salvato); Avviare Facebook Lite e premere sull'icona dell'hamburger presente in alto a destra; Scorrere la pagina e spostare su ON la levetta relativa all'opzione Modalità sfondo nero.

Perfetto, adesso potete godervi la Dark Mode su Facebook Lite. Al momento non sappiamo se il tema scuro sia disponibile per tutti o se sia semplicemente iniziato il rollout. Quel che è certo è che siamo riusciti ad abilitare questa "funzionalità" e quindi essa è già disponibile anche in Italia. Insomma, alla fine, la tanto attesa Dark Mode è arrivata prima nella versione Lite dell'applicazione che in quella "standard".