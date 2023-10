È finalmente arrivata la Notte Internazionale della Luna: buon divertimento!

Per tutti gli appassionati di astronomia e non solo, si tratta della tredicesima edizione dell’atteso evento mondiale portato avanti negli anni dalla NASA. In questa magica notte, occhi puntati al cielo per osservare il nostro splendido satellite e imparare sempre qualcosa di nuovo.

Dopo aver recentemente visto cosa si trova all’interno della Luna, come accade ogni anno, nella notte del 21 e del 22 ottobre la fase lunare si troverà al primo quarto. Si tratta nello specifico della migliore condizione possibile (o una delle migliori) in cui poter ammirare ogni singolo dettaglio del satellite, come valli e crateri.

Si tratta sicuramente di nottate che hanno riscosso nel tempo grande successo, considerando che vi sono attualmente circa 2.600 eventi dedicati in tutto il mondo, di cui 140 in Italia. Vi saranno poi diversi eventi specifici, come ad esempio uno splendido e suggestivo trekking notturno nell'altopiano della Sila in Calabria, o eventi organizzati nel Planetario di Torino.

Non sarà però solo una nottata di osservazione, ma anche di crescita personale e culturale. Verranno infatti trattati argomenti come la storia delle varie missioni spaziali. Sono inoltre presenti disseminati su tutto il territorio italiano, anche eventi culturali dedicati a poesie e componimenti ispirati alla stessa Luna.

Per tutti coloro i quali non avessero infine la possibilità (meteo compreso) di partecipare a questa splendida serata, osservando magari la Luna che si sta rimpicciolendo, niente paura. Il Virtual Telescope, con il commento dell’astrofisico Gianluca Masi, sarà in diretta web a partire dalle ore 19:00 del 22 ottobre. Trovate il link naturalmente in calce alla notizia. Che altro aggiungere? Buon divertimento!