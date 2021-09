È arrivato il cashback di Hisense: fino a 500 di rimborso su Laser TV e TV

Hisense lancia oggi una nuova interessante promozione attiva sul proprio sito web ufficiale, che permette di ottenere un cashback fino a 500 Euro su Laser TV e televisori e fino a 100 Euro su condizionatori, frigoriferi, lavatrici ed elettrodomestici ad incasso.

La promozione, accessibile direttamente attraverso la pagina Hisense dedicata, sarà attiva fino al 31 Dicembre 2021 e come osserva il produttore è pensata per supportare la sostituzione in attesa dello switch off al DVB-T2 ed il rinnovo dei propri elettrodomestici con versioni più moderne ed efficienti dal punto di vista energetico.

Grazie all'offerta Extra Bonus di Hisense, coloro che hanno intenzione di acquistare un nuovo TV hanno un motivo in più per portarlo a casa. In aggiunta al bonus TV del Governo Italiano, Hisense rimborserà 500 Euro sull'acquisto del Laser TV L5 con pannello da 88, 100 e 120 pollici, ma sono protagonisti anche i TV della gamma 2021 come l'OLED A9G disponibile nelle dimensioni da 55 e 65 pollici, per cui è previsto un rimborso di 100 Euro per quest'ultima variante. Per i TV QLED A7G e E78GQ invece il cashback è di 40 Euro.

Insomma, con l'avvicinarsi del passaggio al nuovo standard, sono sempre più gli incentivi messi in campo dai produttori.