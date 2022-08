È finalmente arrivato il momento di lanciare una sonda interstellare?

Con la missione "Interstellar Probe", la NASA ha intenzione di portare delle sonde oltre il nostro Sistema Solare, un po' come hanno fatto le Voyager. La tecnologia permette già la creazione di una missione del genere, ed è solo questione di tempo.

"Non si tratta di dove stiamo andando. Si tratta del viaggio là fuori. Ed è un viaggio ormai atteso da tempo", afferma il fisico Ralph McNutt Jr. del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL). Grazie alla nuova classe di veicoli pesanti dell'agenzia spaziale americana, infatti, una missione del genere è fattibile.

La versione cargo dello Space Launch System Block 2 potrebbe essere utilizzata per trasportare le navicelle spaziali a velocità di fuga del sistema solare di almeno il doppio di quelle di Voyager 1 (fino a 7,2 unità astronomiche all'anno). "Chi siamo noi per privare le generazioni successive del prossimo passo verso le stelle? Perché ora? Piuttosto: perché non ora?", continua McNutt.

Attualmente, nello spazio interstellare ci sono le due navicelle spaziali Voyager della NASA che saranno raggiunte dalla sonda New Horizons. Tuttavia nessuna di queste missioni sono state costruite per studiare lo spazio al di fuori del nostro sistema solare. "Impareremo molto di più [...], non solo sul mezzo interstellare ma anche sulle comunicazioni nello spazio profondo e sulla natura del viaggio del nostro Sole attraverso la galassia."

Insomma, una missione interstellare è il sogno della scienza e, forse, potrà essere lanciato entro la fine di questo decennio. Staremo a vedere.