È arrivato il riepilogo! Ecco i vostri preferiti del 2023 su Twitch

Anche per il 2023 è arrivato il #TwitchRecap: come ogni anno, anche stavolta la piattaforma viola propone a tutti i suoi utenti un modo entusiasmante per ripercorrere i momenti più divertenti o preziosi degli ultimi 12 mesi.

Non solo gameplay: "Un altro anno è volato! Il 2023 sta per finire e questo significa che... È ARRIVATO IL GIORNO DEL RIEPILOGO!!!" spiega la società, "È il momento di celebrare il tempo trascorso insieme su Twitch quest'anno per qualsiasi avventura, per i giochi e le risate, per gli streaming di beneficenza e i meme indimenticabili...".

In queste ore, la tanto attesa email che vi invita a generare il vostro riepilogo dovrebbe ormai essere arrivata. Per scoprire i vostri canali preferiti, le vostre emoticon più utilizzate, le categorie di stream a cui avete dedicato più tempo e le ore che avete passato assistendo alle dirette dei vostri streamer preferiti sulla piattaforma di Amazon, non dovrete fare altro che aprire la vostra posta e cercare il messaggio da parte di Twitch. In alternativa, potrete premere qui per generarlo direttamente.

Potrete generare il vostro recap esclusivo come spettatori oppure quello relativo alle community, andando a scoprire anche per il resto della piattaforma le tendenze dell'anno, le emoticon più utilizzate e le live che hanno ottenuto il picco assoluto di spettatori.