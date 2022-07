E' in arrivo il più grande aggiornamento per l'audio Bluetooth: le novità

Preparatevi: è in arrivo il più importante aggiornamento per l’audio Bluetooth degli ultimi tempi. Il consorzio Bluetooth SIG ha infatti annunciato delle importanti novità da questo fronte, che sono destinate a rivoluzionare l’esperienza d’ascolto degli utenti.

Nello specifico, è stato completato il pacchetto Low Energy Audio (LE Audio), che era stato annunciato durante il CES 2020 e finalmente è pronto ad approdare sui dispositivi, dopo i ritardi accumulati a causa della pandemia.

Nello specifico, lo standard Bluetooth abbandonerà il codec SBC per abbracciare l’LC3, che è progettato per essere un più efficiente nella trasmissione audio. Ciò vuol dire che a parità di qualità audio può impiegare la metà della banda ed a parità di bitrate raddoppia la qualità di ascolto. Con un bitrate più inferiore, invece, si assisterà ad un consumo energetico minore che conseguentemente si tradurrà in una maggiore durata della batteria.

“Oggi è un giorno importante per i membri di Bluetooth SIG”, afferma Mark Powell, CEO di Bluetooth SIG. “I nostri membri hanno superato le numerose sfide poste loro in questi ultimi anni per completare il più grande progetto di sviluppo di specifiche nella storia del Bluetooth SIG. LE Audio estende i confini di ciò che è possibile per il mercato dell’audio wireless”.

Sotto l’ombrello dell’LE Audio sono presenti tante caratteristiche, tra cui la capacità di connettere più dispositivi audio ad un’unica sorgente: gli utenti potranno associare due paia di cuffie ad un unico telefono o più auricolari ad una singola TV. Ciascun auricolare sarà anche in grado di mantenere la propria connessione separata con il dispositivo sorgente, inoltre.

Un aspetto importante da sottolineare è che il codec LC3 è compatibile con il Bluetooth 5.2.