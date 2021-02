Da dove arrivò l'asteroide che causò l'estinzione dei dinosauri

Circa 66 milioni di anni orsono un evento catastrofico cambiò il corso della vita sul pianeta Terra. Sulle coste del Messico, il cratere di Chicxulub, largo 93 miglia e profondo 12 miglia, ne rappresenta la cicatrice.

La cometa o l'asteroide che colpì la Terra portò all'estinzione della maggior parte degli esseri viventi sul pianeta: tre quarti delle piante e degli animali e in particolare i dinosauri. Una nuova ricerca al centro di astrofisica di Harvard sembra aver risposto ad una grande domanda: da dove proveniva l'asteroide e come colpì il pianeta Terra?

Attraverso delle simulazioni al computer di sistemi gravitazionali e dinamica stellare, i ricercatori sono riusciti a capire che molte delle comete che colpiscono la terra hanno origine dalla nube di Oort, una sfera di detriti ghiacciati che si trova nella periferia del sistema solare. Giove ha una grande influenza nel deviare questi detriti dalla loro orbita, direzionandone alcuni verso il Sole e la Terra. Le forze gravitazionali e tidali subite dagli asteroidi possono distruggerli in parti di dimensioni minori, che si impattano su pianeti vicini come una pioggia di granate. I calcoli dei ricercatori hanno mostrato che circa il 20 per cento degli asteroidi della nube di Oort vanno incontro a questo destino.

Questo tipo di scenario combacia alla perfezione con quella che si pensa essere l'età del cratere di Chicxulub. Anche la composizione delle rocce trovate nel cratere corrisponde a quella dei detriti nella nube di Oort. Altri crateri in giro per il mondo, come il cratere Vredefort in Sud Africa e il cratere Zhamanshin in Kazakhstan, presentano le medesime proprietà.



I ricercatori sperano di poter studiare i crateri lunari per avere una ulteriore conferma della loro teoria, e forse ciò diventerà possibile grazie alla missione Artemis. Questo studio aiuterà a capire meglio la storia del pianeta Terra e ad avere un piano d'azione nel caso in cui un nuovo evento di questo tipo minacciasse il pianeta.