Cos'è questa particolare imbarcazione? Ecco a cosa serve in realtà

Lunedì 17 Luglio 2023, la Bibby Stockholm lasciava il porto di Falmouth, in Cornovaglia mentre si preparava per essere rimorchiata ed ospitata lungo la costa meridionale dell'Inghilterra.

Un soggiorno nemmeno troppo lungo per l'imbarcazione, il cui compito è quello di ospitare al suo interno un massimo di 500 richiedenti d'asilo maschi ed adulti. La chiatta, le cui dimensioni notevoli non la fanno passare inosservata, dispone di ben 222 stanze in totale.

Dunque sarà una sorta di casa temporanea che galleggia sulle acque che bagnano il porto di Portland e sarà la prima volta che il Regno Unito ospiterà i migranti in una imbarcazione del genere. Secondo il governo, questa potrebbe essere la soluzione giusta per cercare di contrastare l'enorme costo che i richiedenti d'asilo significano per lo Stato e che attualmente alloggiano negli hotel.

Si parla di una cifra giornaliera veramente enorme e che sembrerebbe superare i 6 milioni di sterline. In passato in Germania e nei Paesi Bassi, la Bibby Stockholm aveva già ospitato migranti e senza tetto, ma a quei tempi la nave non presentava condizioni ottimali per garantire il giusto benessere agli abitanti temporanei.

Fu proprio per questo motivo che si decise di ristrutturare l'imbarcazione, nel tentativo di renderlo un ambiente accogliente e non più "opprimente". Oggi, infatti, dispone di camere con bagno privato, una palestra e delle sale TV e giochi.

Nonostante ciò, l'arrivo della Bibby Stockholm ha suscitano non poco scalpore. I residenti di Portland hanno espresso la loro contrarietà e preoccupazione, affermando di temere che questa soluzione abbia ripercussioni su servizi locali come, per esempio, l'assistenza sanitaria.

Ad urlare e a esprimere a gran voce la totale indignazione, ci pensano gli attivisti che, preoccupati per le condizioni in cui vivranno le persone all'interno della chiatta, continuano le loro proteste sfoggiando cartelli con frasi che screditano la decisione presa dal Ministero dell'Interno.

L'emergenza rifugiati e migranti è sicuramente una questione molto seria e non è sempre facile prendere le giuste scelte. Anni fa ad aiutare l'Europa ad affrontare l'emergenza, ci pensò Google ma adesso restiamo in attesa di scoprire che tipo di decisioni prenderanno i vari paesi, per fronteggiare al meglio il problema.

