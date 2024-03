In arrivo la cometa 'Diavolo': cosa è e quando riusciremo a vederla?

Le comete sono dei corpi celesti che viaggiano a lungo, prima di tornare nei paraggi dell'orbita terrestre. Come la cometa di Halley che sta per ritornare sulla Terra dopo decenni di viaggio, un'altra cometa molto particolare sta per ritornare visibile nei nostri cieli.

Il suo nome scientifico è 12P/Pons-Brooks, ma è conosciuta dalla scienza anche come cometa "Diavolo", per via di due code luminose che si trovano ai lati della sua coda principale, che ricordano agli astronomi le corna di un demonio. Queste code sono formate da gas, ghiaccio e detriti, che una volta raggiunti nei paraggi del Sole si surriscaldano, formando la classica forma allungata delle comete.

Per quanto riguarda invece il suo nome scientifico, esso deriva dall'astronomo francese Jean-Louis Pons, che la scoprì all'inizio del XIX secolo, e dall'astronomo William Robert Brooks, che la studiò approfonditamente durante la sua orbita successiva nel 1883.

Delle dimensioni del monte Everest, questa cometa dovrebbe ricomparire nei cieli terrestri il prossimo 21 Aprile, dopo 70 anni di viaggio, la maggioranza delle quali trascorsi al di fuori del sistema solare. Quando tornerà visibile, non avrà una luminosità molto intensa, ma come la cometa di Halley sarà possibile vederla ad occhio nudo anche di giorno, garantendo agli astronomi e agli appassionati molte possibilità di fotografarla.

La sua prossima apparizione avverrà nel 2095, quindi tutti gli appassionati di astrofotografia sono avvisati: devono sbrigarsi se vogliono riprendere la cometa.

Una della particolarità di questa cometa è che ha una colorazione verdastra, risultato della presenza del Carbono diatomico (la sua formula chimica è C2) sulla sua superficie.

Come tante altre comete che viaggiano all'interno del sistema solare, la cometa Diavolo è considerata molto importante dalla ricerca, poiché consente agli scienziati di capire com'era la composizione iniziale del disco di accrescimento dei vari pianeti.

Per quanto inoltre negli anni scorsi alcuni complottisti abbiano diffuse alcune false informazioni relativamente a questa cometa, essa passerà a circa 224 milioni di km dalla Terra, quindi non minaccerà in alcun modo la sopravvivenza della vita sul pianeta.

