È in arrivo la cometa più luminosa del nostro sistema solare

Un cielo davvero ricco di eventi quello di luglio. Oltre alla Superluna del Cervo, anche l'avvicinarsi di K2 PANSTARRS, la cometa più luminosa del nostro sistema solare, potrà regalarci ottimi spunti di osservazione notturna, ma a patto di avere almeno un piccolo telescopio a disposizione. Ora vi spieghiamo tutto a riguardo.

Partiamo col dire che K2 PANSTARRS è una cometa che ha affascinato gli scienziati per oltre cinque anni, grazie alla sua particolare origine dalla Nube di Oort, il caratteristico inviluppo sferico di comete posta tra 20000 e 100000 unità astronomiche dal nostro Sole.

L'oggetto celeste si avvicinerà alla sua distanza più vicina dalla Terra tra il 13 ed il 14 luglio prossimi. Un evento che purtroppo non sarà possibile osservare ad occhio nudo, ma che gli esperti consigliano di non perdere se almeno si possiede un potente binocolo o un piccolo telescopio.

La cometa C/2017 K2 PANSTARRS, questo il suo nome completo, ha attirato l'attenzione degli esperti del Panoramic Survey Telescope, e del sistema di risposta rapida con sede alle Hawaii, nel lontano 21 maggio 2017.

Dopo aver viaggiato per milioni di anni nelle gelide profondità del sistema solare, raggiungerà finalmente una distanza "minima" di circa 270 milioni di chilometri dalla Terra. D'altronde, quando è stata osservata per la prima volta, era la più lontana cometa attiva mai vista dall'Hubble Space Telescope della NASA.

Ma come vederla?

La cometa sarà visibile nelle ore notturne verso sud-ovest, nella costellazione dell'Ofiuco, o Serpentario. Ovviamente potrebbe essere difficile riuscirla a scorgere con la Luna piena di queste sere, è quindi consigliabile cercare di effettuare le osservazioni prima del sorgere del nostro satellite, così da ottenere la vista migliore.

Inoltre, giovedì 14, il Virtual Telescope Project, con sede in Italia, ha previsto di ospitare un live feed a partire dalle 18:15 per tutti quegli spettatori che non hanno un telescopio o che sono impossibilitati a vedere la cometa dal vivo. Comodo no?

Voi vi collegherete? Seguirete una qualche diretta dell'evento? Scrivetecelo nei commenti e... buona visione.

Rimanendo in tema, ipoteticamente, quanto ci vorrebbe per raggiungere la Nube di Oort? Inoltre, tempo fa è stata scoperta la cometa più grande mai avvistata.