L'arrivo dell'estate potrebbe davvero ridurre la diffusione di COVID-19? Studio lo spiega

Ci sono circa 4 milioni di casi di COVID-19 in questo momento al mondo e, secondo alcuni, con l'arrivo dell'estate nell'emisfero settentrionale potrebbe esserci un recupero dalla diffusione del temuto virus. Tuttavia, un nuovo studio non ha trovato alcuna associazione tra temperatura o latitudine e diffusione del virus.

"Avevamo condotto uno studio preliminare che suggeriva che sia la latitudine che la temperatura potessero svolgere un ruolo", afferma il ricercatore dell'Università di Toronto, Peter Jüni. "Ma quando abbiamo ripetuto lo studio in condizioni molto più rigorose, abbiamo ottenuto il risultato opposto." Raccogliendo dati da 144 aree geopolitiche che avevano visto almeno 10 casi di COVID-19, il team ha confrontato il numero totale dei casi il 27 marzo a una settimana prima, il 20 marzo.

I ricercatori hanno studiato la temperatura, la latitudine e l'umidità della zona, nonché le chiusure delle scuole, le restrizioni sulle riunioni di massa e il distanziamento sociale o fisico in quelle regioni durante quel periodo. "La crescita epidemica del COVID-19 non era associata a latitudine e temperatura, ma può essere debolmente associata a umidità relativa o assoluta", scrive il team.

Il tempo e la temperatura sembrano non avere un ruolo importante nella pandemia. "L'estate non lo farà sparire", afferma l'epidemiologo Dionne Gesink della Dalla Lana School of Public Health. "D'altra parte, maggiore è il numero di interventi di sanità pubblica in atto in un'area, maggiore è l'impatto sul rallentamento della crescita dell'epidemia. Questi interventi di sanità pubblica sono davvero importanti perché sono l'unica cosa che funziona in questo momento per rallentare l'epidemia."

Ciò non significa che l'inverno non abbia alcun ruolo nell'epidemia. Il direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, Robert Redfield, ha già parlato in precedenza dell'aumento del carico sul sistema sanitario se una regolare stagione influenzale invernale si dovesse combinare con il COVID-19.