In arrivo il primo film italiano distribuito in NFT: si chiama 'Twinky Doo's Magic World'

Della moda degli NFT. I token sono pronti ad approdare anche nel mercato cinematografico italiano, come annunciato dalla società cinematografica livornese I Licaoni Digital Studio. La società infatti ha svelato "Twinky Doo's Magic World", il primo film italiano distribuito tramite NFT.

Come leggiamo nel comunicato ufficiale, Twinky Doo si andrà a posizionare come un horror psicologico in cui quattro rapinatori ed un ostaggio asserragliati nel magazzino di un parco di divertimento sprofonderanno in un incubo e saranno costretti a fare fronte ai fantasmi della loro infanzia.

Lo studio svela che già nel 2017 aveva prodotto un cortometraggio proof-of-concept per dimostrare la bontà del progetto. Francesca Detti ed Alessandro Izzo, i due soci fondatori ed autori della storia, non hanno però trovato una casa di produzione ed hanno deciso di produrre il film in autonomia. Da qui è nata l'idea di lanciare un crowdfunding sulla piattaforma Eppela, che può essere raggiunta attraverso questo indirizzo.

"L’intuizione è di affiancare alle ricompense tradizionali - film in blu-ray, magliette etc. - anche copie numerate del film e di alcuni artwork in edizione limitata.

Come perks della campagna verranno rilasciate solo 50 copie certificate del film in digitale e 150 copie degli artwork di Arjuna Susini, illustratore di fama internazionale che ha partecipato alla pre- visualizzazione della storia" afferma lo studio.