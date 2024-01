In arrivo le innovative batteria a gravità, ecco cosa sono e a cosa servono

Nel contesto attuale, in cui ci stiamo allontanando dall'utilizzo dei combustibili fossili, emergono nuove sfide, tra cui la necessità di immagazzinare efficacemente l'energia prodotta da fonti rinnovabili. Una soluzione promettente a questo problema è rappresentata dalle cosiddette "batterie a gravità", già in uso.

Queste batterie sfruttano il principio della conversione dell'energia elettrica in energia potenziale, per poi rilasciarla quando necessario. Il funzionamento è semplice ma efficace: durante i periodi in cui le fonti di energia rinnovabile producono più energia di quella richiesta, l'energia in eccesso viene utilizzata per pompare l'acqua verso serbatoi situati in posizioni elevate, trasformandola in energia potenziale.

Quando c'è bisogno di energia, l'acqua viene rilasciata verso un serbatoio più basso, liberandola e che può essere catturata attraverso generatori idroelettrici. Questo metodo è anche noto come "batteria ad acqua", poiché l'energia viene "immagazzinata" sotto forma di questo liquido in un'altitudine leggermente superiore rispetto alla sua posizione originale.

Sebbene l'efficienza non sia perfetta, è decisamente migliore rispetto allo spreco dell'energia in eccesso. "Ci sono delle perdite come in ogni sistema di immagazzinamento, ma la resa è molto buona", ha affermato Alain Sauthier, direttore della Centrale Idroelettrica Nant de Drance, a Reuters. Le batterie a gravità possono anche essere create spostando pesi su e giù in miniere abbandonate, spostando sabbia verso l'alto quando c'è un eccesso di potenza e lasciandola cadere di nuovo quando le forniture sono basse, utilizzando un processo noto come frenata rigenerativa.

