In arrivo su iOS 16 la nuova modalità di ricarica 'Clean Energy Charging': i dettagli

Nel comunicato stampa in cui Apple ha annunciato il lancio di iOS 16, è stato svelato che nel corso dell’anno arriverà sugli iPhone con un futuro aggiornamento una nuova modalità di ricarica battezzata “Clean Energy Charging”.

Il colosso di Cupertino spiega che “Clean Energy Charging mira a ridurre l’impronta di carbonio dell’iPhone ottimizzando i tempi di ricarica per quando la rete utilizza fonti di energia più pulite”. I dettagli sono al momento scarni, ma a giudicare da quanto emerso sembra che iPhone tenterà di completare la ricarica quando le reti elettriche sono meno sovraccariche e la capacità di utilizzare energia pulita è maggiore.

Molte informazioni tecniche, almeno al momento, non sono emerse e resta da capire come farà iPhone a rilevare queste situazioni. La decisione di implementare un sistema di questo tipo probabilmente deriva dalle crescenti preoccupazioni sulla capacità della rete elettrica di stati come Texas e California.

Il Clean Energy Charging si aggiunge alla ricarica ottimizzata lanciata ormai anni fa da Apple su iPhone, che mira a ridurre l’usura della batteria migliorando la durata attraverso un sistema che riduce il tempo in cui l’iPhone resta attaccato alla corrente elettrica completamente carico.

Nel frattempo, sono arrivati anche i primi test di iOS 16 sui vecchi iPhone.