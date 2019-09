In arrivo su iOS AltStore: l'App Store alternativo con emulatore Nintendo integrato

Un popolare sviluppatore di iOS che negli ultimi anni ha a più riprese lavorato sull'emulazione di videogiochi su dispositivi mobili, Riley Testut, sulla propria pagina Github ha pubblicato AltStore, un App Store alternativo a quello di Apple che potrebbe "spingere oltre i confini di iOS", in supporta l'emulatore Nintendo battezzato Delta.

Come affermato da Testut sul proprio blog ufficiale, l'AltStore sfrutterà una funzione di Apple che permette agli sviluppatori di testare le app sui dispositivi reali, senza utilizzare i certificati aziendali. Sostanzialmente quindi l'applicazione "ingannerà" il dispositivo e gli farà credere che l'applicazione che si sta tentando di installare è stata creata dal proprietario, piuttosto che da una terza parte.

AltStore è in grado di simulare il processo d'installazione usando un'app ad-hoc creata per Mac e Windows, attraverso cui gli utenti potranno installare lo Store su iPhone ed iPad. L'unica restrizione è che per funzionare è necessario avviare l'AltServer sul PC ed i due dispositivi devono essere connessi alla stessa rete.

Testut ha rilasciato ieri la preview build, ma l'app completa sarà a disposizione degli utenti a partire dal 28 Settembre, con tanto di emulatore Delta che permetterà di giocare a Super Mario ed altri classici. Aspetto estremamente interessante è che non è richiesto il jailbreak del dispositivo.

La versione completa di Delta supporterà le piattaforme SNES, Game Boy, Game Boy Advance e Nintendo 64, ma ne sono in arrivo anche altre. I titoli, grazie ad iOS 13, potranno essere giocati anche con il DualShcok 4 di PlayStation o i joypad di Xbox One.

Il download di AltServer può essere effettuato tramite il sito ufficiale.