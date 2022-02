E' in arrivo il Millennium Bug dei browser? Siti web a rischio su Firefox, Edge e Chrome

Gli sviluppatori di Chrome, Firefox ed Edge sono in allerta in quanto i tre browser sono prossimi a raggiungere la versione 100, che potrebbe a tutti gli effetti portare il Millennium Bug, ma nei browser.

Il passaggio alla release 100, infatti, nelle prossime settimane potrebbe causare non pochi problemi di compatibilità su alcuni siti web che come riferito da The Verge potrebbero non essere in grado di leggere stringhe a tre cifre.

Per questo motivo, Google, Mozilla e Microsoft sono già al lavoro per prevenire quello che potrebbe essere un disastro vero e proprio, con tantissimi siti web che potrebbero diventare irraggiungibili.

Le versioni 100 di Chrome ed Edge potrebbero arrivare già a marzo, mentre Firefox dovrebbe seguire a maggio. Sia Mozilla che Google hanno già tenuto dei test per testare i siti web, e fortunatamente al momento sembra essere interessata solo una stretta cerchia di siti, tra cui HBO Go, Bethesta e Yahoo.

"Quando i browser hanno raggiunto per la prima volta la versione 10 poco più di 12 anni fa, sono stati scoperti molti problemi con le librerie di analisi User-Agent poiché il numero della versione principale è passato da una cifra a due" spiega uno degli sviluppatori di Mozilla in un post pubblicato sul blog ufficiale.

In molti hanno confrontato questo problema al Millennium Bug del 2000, che aveva mandato in allarme gli utenti di tutto il mondo. Mozilla ha anche affermato che è pronta a risolvere subito i problemi con i siti web danneggiati bloccando temporaneamente la versione principale di Firefox alla 99 se la situazione dovesse precipitare. Lo stesso dovrebbe fare anche Google, mentre da Microsoft non sono emerse indicazioni.

Secondo alcune indicazioni emerse qualche anno fa, il prossimo Millennium Bug sarà nel 2038. Nel frattempo, in attesa della versione 100 Google ha risolto alcune vulnerabilità molto gravi in Chrome.