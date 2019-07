L'arrivo di Nintendo Switch in Cina porterà vantaggi al mercato dei chip

Con l’imminente lancio della console di casa Nintendo sul mercato cinese, previsto per il prossimo mese, i fornitori di hardware legato alla Switch dovrebbero vedere un notevole aumento degli ordini a partire dal terzo trimestre del 2019.

Secondo le stime di Nintendo potrebbero essere ordinate fino a 18 milioni di console entro la fine dell’anno fiscale in corso.

Tra le società interessate troviamo Macronix International (produttori di memorie), IC Pixart Imaging (design), Richwave Technology e Weltrend Semiconductor, ChipMOS Technologies (back-end), Greatek Electronics e Orient Semiconductor Electronics (OSE), tutte con sede a Taiwan.

Macronix ha già visto aumentare le vendite nel secondo trimestre grazie alla crescente domanda e il lancio di Switch in Cina potrebbe migliorare ancora di più la situazione.

ChipMOS si è assicurato circa il 60% degli ordini beck-end totali per i prodotti ROM di Macronix e anche in questo caso la produzione potrebbe subire un’impennata.

Anche Weltrend, con i suoi chip USB (legati alla gestione energetica) è entrato nella catena di fornitori per l’hardware di Nintendo Switch, fattore che potrebbe portare vantaggi anche a Greatek e OSE.

Insomma, l’apertura di uno dei mercati più grandi e prolifici porterà vantaggi per Nintendo e per tutte le aziende ad essa collegate. Non ci resta che attendere per capire come tutto questo si ripercuoterà a livello globale globale.