In arrivo nuove funzionalità per Gruppi Facebook: canali audio alla Discord e nuovi feed

La trasformazione di Facebook in una piattaforma social ancor più competitiva nei confronti di TikTok sta avvenendo lentamente e i primi segnali concreti sono già qui: la stessa società madre Meta ha annunciato una serie di nuove funzionalità per i gruppi Facebook.

La comunicazione ufficiale è stata pubblicata ieri, 28 giugno 2022, dalla VP delle comunità Maria Smith, ed elenca alcune delle funzionalità in arrivo sul social network fondato da Mark Zuckerberg nei prossimi mesi, tutte relative ai Gruppi. In primis, troviamo una nuova barra laterale che consente agli utenti di avere un maggiore controllo sui contenuti postati nei loro gruppi: ad esempio, è possibile bloccare i gruppi preferiti nella parte alta della schermata su Facebook per browser e l’app dedicata, ma anche trovare gruppi correlati più facilmente e ricevere avvisi personalizzati per nuovi post.

Al contempo, i gruppi Facebook otterranno dei Canali: si tratta di spazi più piccoli interni ai gruppi utilizzabili sia nel formato testuale che nel formato audio, come anche sotto forma di feed della comunità. Per essere più chiari, la feature dei canali audio è alquanto simile a Discord: gli utenti potranno entrare e uscire casualmente dalle conversazioni in tempo reale e sarà possibile creare con estrema facilità dei canali nuovi. Come potete vedere dall’immagine in calce alla notizia e da quelle disponibili nella pagina dedicata da Meta, persino l’interfaccia utente sarà estremamente simile a Discord.

Ora come ora queste funzionalità sono tutte in fase di test e saranno accessibili al pubblico internazionale nei prossimi mesi, in un periodo non specificato.

Nel mentre, su Instagram è arrivato il nuovo sistema di verifica dell’età.